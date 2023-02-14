Італія підтримала створення спецтрибуналу для керівництва Росії

Він зазначив, що Італія ніколи не надсилала Україні зброю для ударів по території Росії, проте якщо керівництво країни порушує норми міжнародного права, то у всіх країн має бути єдина позиція.

"Вбивати беззбройне населення – це воєнний злочин, і ми подивимося, як у це втрутитися: якщо буде спеціальний трибунал, ми не будемо проти", – заявив Таяні.

Нагадаємо, раніше у президента Володимира Зеленського розповіли про три моделі створення спеціального трибуналу для Росії за вторгнення в Україну.

Також ми писали, що, за словами заступника державного секретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд, спецтрибунал для Росії може бути створений вже до літа 2023 року.

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