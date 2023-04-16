Італія передала Україні близько 30 гаубиць M109L, - ЗМІ

Як пише видання, потяг із ними пройшов у суботу через вокзал північного міста Удіне.

"Серед вже присутніх на фронті та взятих назад в Удіне налічується не менше тридцяти гусеничних гаубиць", - йдеться у статті у неділю, 16 квітня.

За деякими джерелами, як наголошується в матеріалі, Києву "вже передано або буде передано близько шістдесяти машин".

Зазначимо, ці САУ, як писало РБК-Україна, це броньовані гусеничні машини зі 155-мм калібром, які працюють на "натовських" боєприпасах. Італія раніше виробила сотні таких гаубиць, але з початку 2000-х їх було знято з виробництва.