Італія передала Україні близько 30 гаубиць M109L, - ЗМІ

Італія передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок (САУ) M109L.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
Як пише видання, потяг із ними пройшов у суботу через вокзал північного міста Удіне.
"Серед вже присутніх на фронті та взятих назад в Удіне налічується не менше тридцяти гусеничних гаубиць", - йдеться у статті у неділю, 16 квітня.
За деякими джерелами, як наголошується в матеріалі, Києву "вже передано або буде передано близько шістдесяти машин".
Зазначимо, ці САУ, як писало РБК-Україна, це броньовані гусеничні машини зі 155-мм калібром, які працюють на "натовських" боєприпасах. Італія раніше виробила сотні таких гаубиць, але з початку 2000-х їх було знято з виробництва.
Нагадаємо, що раніше Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T.
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