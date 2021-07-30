Италия открывает границы для украинцев: названы дата и условия въезда
Фото: Италия открывается для украинских туристов (David McNew/Getty Images)
С 31 июля 2021 года Италия откроет границы для украинских туристов. Но есть условия въезда в эту страну.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - написал он.
На карте МИД указаны условия въезда в эту страну:
- наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан как минимум за 72 часа до приезда;
- заполненная он-лайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке https://app.euplf.eu/;
- по прибытию в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.