Італія наздогнала Україну, фіаско Польщі, мрія Казахстану: що сталося у відборі Євро-2024

Листопадовий цикл кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року продовжився сімома матчами в п'ятницю. Перемоги відсвяткували збірні Казахстану, Фінляндії, Англії, Данії та Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

"Скуадра Адзурра" розібрала на запчастини невмотивовану Північну Македонію. Італійці забили тричі до перерви: Дарміан головою замкнув навіс Распадорі, а К'єза двічі майстерними ударами залишив поза справами Дімітрієвскі. Балканці отямилися після перерви, коли "джокер" Атанасов оформив дубль. Та Распадорі та Ель-Шаараві під завісу зустрічі організували повну капітуляцію македонців.

Тепер італійська збірна в очному протистоянні зі збірною України 20 листопада визначить володаря путівки на Євро-2024 від групи C. "Синьо-жовтих" влаштовуватиме лише перемога. Натомість команді Лучано Спаллетті вистачить і нічиєї.

Зате всі шанси на поїздку до Німеччини втратила збірна Польщі. У поєдинку з чехами "Кадра" повела наприкінці першої половини – Пйотровскі підключився до атаки та з меж штрафного переправив м'яч у сітку. Однак, гості відігралися на старті другого тайму, коли Соучек опинився на самоті на дальній стійці та впевнено пробив. Нічия позбавила поляків шансу піднятися вище за 3-тє місце. Зате Чехію ще може обійти збірна Молдови.

Групу поляків і чехів виграла Албанія. Разом із нею на чемпіонат поїде і Данія. Нордична команда вдома переграла конкурента – збірну Словенії. У середині першої 45-хвилинки суперники обмінялися голами. Данець Мехле сміливо пішов в атаку та забив із кількох метрів. Натомість словенець Янже технічно поклав прямим ударом зі штрафного. Після перерви перемогу для господарів вирвав Делейні, який із меж карної зони завершив затяжку атаку збірної Данії.

Якщо Мехле, Делейні та інші вже можуть бронювати квитки на Євро-2024, то збірна Словенії ще не гарантувала собі путівку. Конкурентом балканців став Казахстан. "Яструби" прогнозовано переграла збірну Сан-Марино та впритул наблизилися до словенців (18 очок проти 19-ти). У складі команди Магомеда Адієва дубль оформив Чесноков, а лідер збірної Аймбетов реалізував пенальті. Вирішальний матч – 20 листопада у Любляні.