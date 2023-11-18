Италия догнала Украину, фиаско Польши, мечта Казахстана: что произошло в отборе Евро-2024

"Скуадра Адзурра" разобрала на запчасти немотивированную Северную Македонию. Итальянцы забили трижды до перерыва: Дармиан головой замкнул навес Распадори, а Кьеза дважды искусными ударами оставил не у дел Димитриевски. Балканцы пришли в себя после перерыва, когда "джокер" Атанасов оформил дубль. Но Распадори и Эль-Шаарави под занавес встречи организовали полную капитуляцию македонцев.

Теперь итальянская сборная в очном противостоянии со сборной Украины 20 ноября определит обладателя путевки на Евро-2024 от группы C. "Сине-желтых" будет устраивать только победа. В свою очередь команде Лучано Спаллетти хватит и ничьей.

Зато все шансы на поездку в Германию упустила сборная Польши. В поединке с чехами "Кадра" повела в конце первой половины – Пьотровски подключился к атаке и из пределов штрафной переправил мяч в сетку. Однако гости отыгрались на старте второго тайма, когда Соучек оказался в одиночестве на дальней штанге и уверенно пробил. Ничья лишила поляков шанса подняться выше 3-го места. Зато Чехию может обойти сборная Молдовы.

Группу поляков и чехов выиграла Албания. Вместе с ней на чемпионат поедет Дания. Нордическая команда дома обыграла конкурента – сборную Словении. В середине первой 45-минутки соперники обменялись голами. Датчанин Мехле смело пошел в атаку и забил с нескольких метров. Словенец же Янже технично уложил прямым ударом со штрафного. После перерыва победу для хозяев вырвал Дилейни, из пределов площадки завершивший затяжную атаку сборной Дании.

Если Мехле, Дилейни и другие могут бронировать билеты на Евро-2024, то сборная Словении еще не гарантировала себе путевку. Конкурентом балканцев стал Казахстан. "Ястребы" прогнозированно переиграла сборную Сан-Марино и вплотную приблизились к словенцам (18 очков против 19-ти). В составе команды Магомеда Адиева дубль оформил Чесноков, а лидер сборной Аймбетов реализовал пенальти. Решающий матч – 20 ноября в Любляне.