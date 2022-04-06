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Италия намерена вернуть посла в Киев, - МИД

Фото: глава МИД Италии Луиджи ди Майо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Луиджи ди Майо заявил, что правительство рассматривает возможность возвращения посла в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iL Fatto Quotidian.

"Италия рассматривает возможность возвращения посольства в Киев для обеспечения безопасности. Это предполагает анализ безопасности на местах, что мы и делаем, и координацию со всеми нашими партнерами", - заявил ди Майо.

Он также добавил, что возвращение посла Пьера Франческо Зазо в Киев - это отличный сигнал, который позволит Италии быть ближе к украинским институтам и украинскому народу.

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