Италия намерена увеличить импорт газа из Конго и Анголы для замены российского топлива

Источники сообщили, что Драги, который возглавит делегацию, в которую, как ожидается, войдут министр экологии Роберто Чинголани и генеральный директор Eni Клаудио Декальци, посетит две страны 20 или 21 апреля.

По словам одного из источников, цель состоит в том, чтобы разблокировать около 9 млрд кубометров нового газа в течение следующих года или двух.

Италия получает около 40% своего импорта газа из России и изо всех сил пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения, поскольку война России с Украиной затягивается.

В понедельник Драги заключил сделку по увеличению импорта газа из Алжира на 9 млрд кубометров в 2023–2024 годах, чтобы заменить часть из 29 млрд кубометров, которые Италия получает из России.

Контролируемая государством Eni, крупнейший иностранный производитель энергии в Африке, строит два завода по производству сжиженного природного газа в Республике Конго, которые могут производить 5 млрд кубометров СПГ при полной эксплуатации.

У нее также есть добывающие активы в Анголе, где она недавно подписала соглашение о создании совместного предприятия с BP. Источник в правительстве сообщил, что через пару лет Ангола сможет поставлять около 4 млрд кубометров СПГ в год.

Компания Eni, которая в 2015 году открыла гигантское газовое месторождение Зор в Египте, строит плавучий завод по производству СПГ в Мозамбике, который, как ожидается, начнет производство в конце этого года и будет перерабатывать около 3,4 млн тонн газа в год при эксплуатации.

"Драги планирует посетить Мозамбик в ближайшее время, хотя пока еще не назначена дата", - сказал один из источников.

Италия, у которой есть пять основных трубопроводов для импорта газа, стремится увеличить импорт СПГ и надеется дополнить три терминала СПГ, которыми она в настоящее время управляет.

Компания заявила, что намерена приобрести две плавучие хранилища и регазификационные установки общей мощностью около 10 млрд кубометров.