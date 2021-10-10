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Італія в матчі за "бронзу" Ліги націй переграла Бельгію

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Неділя 10 жовтня 2021 18:05
Італія в матчі за "бронзу" Ліги націй переграла Бельгію Фото: Італія переграла Бельгію (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Ігор Литвиненко

Італія перемогла Бельгію в матчі за "бронзу" Ліги націй. Матч між італійцями та бельгійцями закінчився з рахунком 2:1.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

У першому таймі поєдинок проходив при відносно рівній боротьбі. Правда, хоч бельгійці і більше володіли м'ячем, італійці діяли трохи гостріше. А на останній хвилині "скуадра адзура" мала реальний шанс рахунок відкрити. Бельгійці пропустили шикарний довгий пас від Берарді на К'єзу, який вийшов на побачення з Куртуа. Але переграти кіпера італійський нападник не зміг, Куртуа врятував свою команду буквально кінчиками пальців ноги.

Але вже на старті другої половини футболісти Італії виправилися, реалізувавши перший же стандарт біля воріт бельгійців. Після подачі з кутового м'яч відскочив до Бареллі, який з льоту вколотив круглий у сітку - 1:0.

А на 65-й хвилині італійці заробили право на пенальті-неакуратно зіграв у своєму штрафному проти К'єзи Кастань. Удар Берарді з "точки" майже взяв Куртуа, але м'яч рикошетом від руки кліпера бельгійців у сітку таки влучив - 2:0.

Після другого пропущеного голу бельгійці включилися і кілька небезпечних атак провести змогли. Спершу удар Карраско з лінії штрафного майданчика на себе прийняла штанга. Але за чотири хвилини до кінця основного часу один м'яч Бельгія таки відіграла. Де Кателаре вийшов один на один з Доннаруммою і пустив м'яч між ніг кіперу італійців - 2:1.

В останні хвилини Бельгія намагалася влаштувати штурм воріт Італії, але забити ще раз так і не змогли. У підсумку Італія - бронзовий призер цьогорічного розіграшу Ліги націй.

Кубок ЛН сьогодні о 21:45 розіграють Іспанія та Франція.

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