Италия избавится от зависимости от российского газа в 2023 году

"На мой взгляд, в краткосрочной перспективе мы должны прекратить поставки газа из России в том числе и по этическим соображениям", - сказал Чинголани в интервью газете La Stampa.

Чинголани добавил, что стратегия правительства основана, с одной стороны, на выходе на полную мощность существующих газопроводов с новыми контрактами, а с другой - на увеличении мощностей Италии по регазификации.

Италия получает около 40% импортируемого газа из России и стремится диверсифицировать свои источники энергии после вторжения на Украину, последующих западных санкций и риска сбоев.

Она уже подписала соглашения с Алжиром, Египтом и Республикой Конго, чтобы помочь заменить часть из 29 млрд кубометров в год, которые получает из России.

Чинголани сказал, что итальянское правительство планирует на следующей неделе посетить другие страны, особенно в Африке, для переговоров по новым газовым контрактам.

Австралия, Великобритания, Канада и США ввели прямой запрет на покупку российской нефти, но 27 членов Евросоюза не смогли договориться об эмбарго.