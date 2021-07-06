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Італія - Іспанія: онлайн-трансляція першого півфіналу Євро-2020

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Лондон, Вівторок 06 липня 2021 21:31
Італія - Іспанія: онлайн-трансляція першого півфіналу Євро-2020 Фото: збірна Італії (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

У Лондоні сьогодні починається заключний етап чемпіонату Євро-2020. Збірна Італії на Вемблі грає з Іспанією в першому півфіналі.

Онлайн-трансляція матчу-на РБК-Україна.

17". Більшу частину поєдинку Італія проводить в захисті, але мабуть це нормальне положення речей для них в цьому поєдинку.

13". Пройшла розрізна передача в штрафну на Оярсабаля у Іспанії, але Мікель не зупинив м'яч в ситуації, коли він залишався один на один з Доннаруммою.

10". Іспанія шукає шляхи до воріт Італії в атаці, але поки безрезультатно. У Італії все надійно.

3". Ух момент у Італії! Гарне загострення, Барелла випередив воротаря і отримав пас, обіграти його не вийшло, він пробив з лівого флангу штрафної і потрапив в штангу! Але Ніколо вже був в офсайді і навіть, якби був гол, його б скасували.

Матч розпочався!

Команди на полі. Слухаємо гімни Італії та Іспанії.

Стартові склади команд

Італія: Доннарумма - Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратті - К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Іспанія: Сімон - Аспілікуета, Гарсія, Ляпорт, Альба - Коке, Бускетс, Педрі - Ферран Торрес, Оярсабаль, Ольмо

Ніяких тренерських перестановок у складі Італії немає. Тільки Емерсон на лівому фланзі захисту замінив Спінаццолу, який вибув на півроку через важку травму.

У Іспанії три зміни - в центру захисту замість Пау Торреса виходить Аймерік Ляпорт, замість Альваро Морати, який відіграв зі старту у всіх попередніх матчах Євро, вийшов Мікель Оярсабаль, а на лівому фланзі вінгера буде Дані Ольмо, який замінює травмованого Пабло Сарабію.

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