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Италия - Испания: букмекеры больше верят в команду Манчини

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Лондон, Вторник 06 июля 2021 12:15
Италия - Испания: букмекеры больше верят в команду Манчини Фото: стадион "Уэмбли" (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Италии и Испании разыграют первую путевку в полуфинал сегодня, 6 июля. И больше шансов у Италии, считают букмекеры.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на встречу сборных в 1/2 финала Евро-2020.

Италия на этом турнире выглядит одним из главных фаворитов. Правда, после очень мощного старта в группе, где "скуадра адзура" одержала три победы над Уэльсом, Швейцарией и Турцией с разницей голов 7-0, немного сложнее пошло в плей-офф. В 1/8 финала итальянцы в сложном поединке смогли одержать победу лишь в овертайме над Австрией 2:1. А затем было противостояние с лидером рейтинга ФИФА - сборной Бельгией, где Италия достаточно уверенно по игре победила с аналогичным счетом - 2:1.

А вот для Испании это Евро складывалось изначально непросто. В первых двух турах против Швеции и Польши "фурия роха" добыла лишь два очка и смогла завоевать путевку в плей-офф лишь в последнем туре. Правда, сделали испанцы это более чем уверенно, разбив Словакию 5:0. Но в раунде на выбывание проблемы для Испании продолжились. Сперва была битва против Хорватии, где победу удалось вырвать лишь в овертаймах - 5:3. А в матче со Швейцарией в четвертьфинале и вовсе пришлось участвовать в серии пенальти, где таки оказались успешнее - 3:1 (1:1 основное время).

Favbet предлагает поставить на победу Италии в основное время за коэффициент 2,49. Победа Испании оценивается коэффициентом 3.15, а ничья - 3,2.

Проход в финал также более вероятен у Италии - коэффициент 1,75. Испания - 2,18.

Матч Италия - Испания начнется в 22:00 на "Уэмбли" в Лондоне. Трансляция - телеканал "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.

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