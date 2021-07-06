Італія - Іспанія: букмекери більше вірять в команду Манчіні

Збірна Італії та Іспанії розіграють першу путівку до півфіналу сьогодні, 6 липня. І більше шансів у Італії, вважають букмекери.

Італія на цьому турнірі виглядає одним з головних фаворитів. Правда, після дуже потужного старту в групі, де "скуадра адзура" здобула три перемоги над Уельсом, Швейцарією і Туреччиною з різницею голів 7-0, трохи складніше пішло в плей-офф. В 1/8 фіналу італійці в складному поєдинку змогли здобути перемогу лише в овертаймі над Австрією 2:1. А потім було протистояння з лідером рейтингу ФІФА-збірною Бельгією, де Італія досить впевнено по грі перемогла з аналогічним рахунком-2: 1.

А ось для Іспанії це Євро складалося спочатку непросто. У перших двох турах проти Швеції та Польщі "Фурія роха" здобула лише два очки і змогла завоювати путівку в плей-офф лише в останньому турі. Правда, зробили іспанці це більш ніж впевнено, розбивши Словаччину 5:0. Але в раунді на вибування проблеми для Іспанії продовжилися. Спершу була битва проти Хорватії, де перемогу вдалося вирвати лише в овертаймах - 5:3. А в матчі зі Швейцарією в чвертьфіналі і зовсім довелося брати участь в серії пенальті, де таки виявилися успішнішими - 3:1 (1:1 основний час).

Favbet пропонує поставити на перемогу Італії в основний час За коефіцієнт 2,49. Перемога Іспанії оцінюється коефіцієнтом 3.15, а нічия - 3,2.

Прохід у фінал також більш вірогідний у Італії - коефіцієнт 1,75. Іспанія - 2,18.

Матч Італія - Іспанія розпочнеться о 22: 00 на "Вемблі" в Лондоні. Трансляція-телеканал "Україна". Також матч можна подивитися на oll.tv при партнерстві Favbet.