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Італія готується схвалити шостий пакет військової допомоги Україні, - Міноборони

Фото: Італія готується схвалити шостий пакет військової допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Новий уряд прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні має намір схвалити шостий пакет військової допомоги для України. Рішення буде прийнято, "якщо нічого не зміниться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, якого цитує ANSA.

“Єдине, чого ми не можемо зробити в такий складний час, в якому ми нині живемо, це втратити контакт із нашими міжнародними союзниками - ЄС і НАТО. Тому є лише один спосіб діяти та приймати рішення. Якщо ситуація в Україні не зміниться, буде шостий указ про постачання нової військової допомоги”, - зазначив Крозетто.

Раніше стало відомо, що Італія разом з Францією може передати Україні системи ППО.

Зокрема, вчора глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову з італійським колегою та за підсумками перемовин написав, що під час діалогу він наголосив на важливості включення до пакета військової допомоги систем ППО.

При цьому у ЗМІ з'явилася інформація, що Італія нібито припинила процес передачі Україні шостого пакета військової допомоги. Однак зазначено, що рішення є тимчасовим.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав Італію та Францію надати систему ППО SAMP-T.

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ІталіяВійськова допомога