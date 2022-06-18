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Италия готовится ввести протокол повышенной готовности из-за нехватки российского газа

Италия готовится ввести протокол повышенной готовности из-за нехватки газа (Фото: facebook.com/Eni)
Автор: Константин Широкун

Италия может объявить состояние повышенной готовности в отношении газа на следующей неделе, если Россия продолжит ограничивать его поставки по газотранспортной системе в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Состояние повышенной готовности вызовет ряд мер, направленных на сокращение потребления, в том числе нормирование газа для отдельных промышленных потребителей в соответствии с существующими контрактами, увеличение производства электроэнергии на угольных ТЭС, а также запрос на импорт большего количества газа от других поставщиков.

Существующий в Италии протокол чрезвычайной газовой ситуации предусматривает три этапа перехода от состояния предварительной готовности, введенного в конце февраля после российского вторжения в Украину, до перехода к состоянию повышенной готовности, а затем к чрезвычайному положению.

Сообщается, что за последние несколько месяцев итальянские теплоэлектростанции накопили уголь, необходимый им для увеличения объемов производства. В случае дальнейшего ухудшения ситуации, например, при больших затруднениях с пополнением своих газовых хранилищ, Рим может ввести чрезвычайное положение и принять еще более агрессивные меры по экономии газа.

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