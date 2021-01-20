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Италия готовит иск на Pfizer из-за задержки поставок COVID-вакцин

Рим, Среда 20 января 2021 12:04
Италия готовит иск на Pfizer из-за задержки поставок COVID-вакцин
Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Власти Италии готовят "юридические иски" против американской компании Pfizer. Фармацевтическая компания нарушила согласованные сроки поставки своей COVID-вакцины, разработанной совместно с германской BioNThec.

Об этом сообщает Affaritaliani.it

Как сообщается, компания Pfizer в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок препарата. Это грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации в Италии.

По словам чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури, Pfizer сократила поставки вакцины от коронавируса на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.

Напомним, в Италии с 27 декабря прошлого года началась кампания по вакцинации населения. Людям делают прививки препаратами Pfizer/BioNThec и Moderna.

Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставок вакцины. Корпорации разработали план, который позволит нарастить производственные мощности в Европе.

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