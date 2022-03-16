Италия готова полностью заместить российский газ за три года

Рим ежегодно импортирует около 30 млрд кубометров газа из России, что составляет около 40% от общего объема импорта газа, и стремится диверсифицировать свои поставки.

Но Чинголани сказал, что 20 млрд кубометров в год могут быть заменены в "ближайшей и среднесрочной перспективе" рядом мер, включая увеличение импорта газа из Алжира на 9 млрд кубометров и увеличение производства электроэнергии на угле и нефти для замены 3-4 млрд кубометров газа.

Другие меры включали увеличение импорта электроэнергии из Северной Европы, а также увеличение использования примерно на 6 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

После того, как Россия вторглась в Украину, Италия активизировала усилия по обеспечению альтернативных источников газа, при этом Катар, богатый СПГ, находится в центре внимания.

Сложный процесс выдачи разрешений в Италии практически остановил строительство объектов СПГ за пределами трех действующих в настоящее время заводов, на долю которых в настоящее время приходится около 20% ежедневного импорта.

Чинголани сказал, что плавучие терминалы СПГ могут быть установлены через 12-18 месяцев после получения разрешений на поставку 16-24 млрд кубометров газа. На два уже разрешенных береговых терминала общей мощностью 20 млрд кубометров потребуется 3-4 года.