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В Италии впервые главой спецслужбы назначили женщину

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Рим, Четверг 13 мая 2021 20:21
В Италии впервые главой спецслужбы назначили женщину Фото: новоназначенный глава Департамента информации и безопасности Италии Элизабетта Беллони (ansa.it)
Автор: РБК-Украина

Дипломат Элизабетта Беллони возглавит Департамент информации и безопасности Италии, который координирует деятельность спецслужб и разведывательных органов как внутри страны, так и за границей. Она станет первой женщиной на данном посту.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Беллони сменит на этом посту нынешнего генерального директора Дженнаро Веккионе.

Назначение Беллони произошло после консультации с Межведомственным комитетом по безопасности Италии.

Отметим, что Элизабетта Беллони родилась в 1958 году в Риме. Она одной из первых девушек поступила в престижный Институт имени Массимилиано Массимо, а затем начала карьеру в дипломатии.

В 2004-2008 годах Беллони стала первой женщиной во главе управления кризисными процессами МИД Италии. В 2016 году Беллони была назначена генеральным секретарем министерства (и также стала первой женщиной на этом посту), где и работала до последнего назначения.

Ранее сообщалось, что регулятор в Италии оштрафовал Google на 102 млн евро. Причиной названо злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых приложений.

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