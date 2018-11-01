ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Італії кількість жертв негоди зросла до 17

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 15:47
Фото: злива в Італії (twitter.com/EVonHoccheim)
Фото: злива в Італії (twitter.com/EVonHoccheim)

У багатьох регіонах Італії діє режим "помаранчевого" рівня небезпеки

Кількість жертв негоди в Італії досягла 17 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Repubblica.

Повідомляється, що в четвер вранці в північній області Валле-д'Аоста загинули дві людини. На їх автомобіль впало дерево, зламане сильним поривом вітру. Ще одна людина померла в лікарні італійського міста Бользан - на його авто також впало дерево.

У муніципалітеті Бадія загинув 81-річний чоловік, коли намагався полагодити зруйновану негодою дах будинку, однак не втримався і впав з висоти.

Наголошується, що зараз високий рівень метеонебезпеки зберігається в області Венето. Також у багатьох інших регіонах країни діє режим "помаранчевого" рівня небезпеки. Синоптики попереджають про снігопади в гірських районах і загрозу сходження лавин.

Нагадаємо, 29 жовтня агентство ANSA повідомляло, що в шести областях країни діє "червоний" рівень загрози у зв'язку зі штормами, проливними дощами і зсувами. Зокрема, у списку областей, які опинилися в найбільшою мірою відчули негодою, - Ломбардія, Венеція, Лігурія, Фріулі-Венеція-Джулія, Абруццо і Трентіно - Альто-Адідже.

У деяких містах закриті навчальні заклади, а також паралізований транспортне рух. У Лігурії більше 20 тис. людина через негоду залишилися без електрики, а аеропорт італійської Генуї тимчасово призупинив роботу.

Жовтень увійшов до десятки найтепліших за 137 років метеоспостережень у Києві Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку до 5 листопада
Новини України ГідрометцентрІталія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся