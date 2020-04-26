В Италии сегодня зафиксировали меньше всего смертей от COVID-19 за полтора месяца

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За сутки жертвами коронавируса стали меньше 300 человек

Сегодня в Италии зафиксировали менее 300 летальных случаев, связанных с коронавирусом, что является наименьшим показателем смертности за полтора месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление гражданской защиты Италии.

По данным ведомства, сегодня было зафиксировано 260 смертей от коронавируса, что на 155 меньше показателя прошлых суток. Это наименьший показатель смертности начиная с 15 марта.

Кроме того, управление фиксирует остановку положительной тенденции уменьшения количества больных коронавирусом. Сегодня было подтверждено 2 324 случая заражения, а количество активных возросло на 256.

При этом наблюдается снижение количества больных в отделениях интенсивной терапии. По состоянию на 26 апреля в реанимации находится 2009 человек, что на 93 меньше, чем в субботу.

Отмечается, что с начала вспышки коронавируса в Италии было подтверждено уже 197 675 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество жертв коронавируса в Италии составляет 26 644.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Италии начнут постепенно ослаблять с 4 мая. Планируется возобновить промышленную деятельность, однако школы откроют не раньше сентября. Окончательный план выхода из карантина представят на следующей неделе.