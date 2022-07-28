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В Италии разразился скандал из-за возможной причастности России к развалу коалиции

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Четверг 28 июля 2022 23:14
В Италии разразился скандал из-за возможной причастности России к развалу коалиции Фото: в Италии разразился скандал из-за возможной причастности России к развалу коалиции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Представитель ультраправой итальянской партии "Лига" обсуждал с посольством РФ возможность выхода из правительственной коалиции и ее развал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Stampa.

По информации издания, советник лидера "Лиги" по международным отношениям Антонио Капуано провел несколько встреч с сотрудником посольства России в Италии Олегом Костюковым в конце мая.

При этом, ссылаясь на данные спецслужб Италии, La Stampa утверждает, что главной темой обсуждения Капуано и Костюкова стал развал правительственной коалиции, в которую входила "Лига". Это произошло в тот момент, когда “Лига” и "Движение пяти звезд" открыто выступили против предоставления Украине военной помощи.

Издание также утверждает, что Костюков также был одним из инициаторов поездки лидера "Лиги" Маттео Сальвини к президенту РФ Владимиру Путину для того, чтобы обсудить мир между Киевом и Москвой.

Сальвини прокомментировал слухи о встрече Костюкова с Капуано и подтвердил их.

"Международная политика независима от правительств, мы являемся гордыми союзниками свободных демократических стран Запада. Это не означает нежелания иметь хорошие отношения с Путиным… Конечно, в отличие от некоторых других воинственных стран Европы, я предпочитаю Италию, ведущую диалог и посредничество", - заявил он в эфире Radio 24.

Лидер "Лиги" назвал "фейковыми новостями" предположения, что именно Россия могла вызвать распад правительственной коалиции в Италии.

Стоит заметить, что правительственный кризис в Италии начался после выхода министра иностранных дел Луиджи Ди Майо из "Движения пяти звезд". Он принял такое решение после того, как ряд членов партии высказались против военной помощи Украине.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги передал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке.

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