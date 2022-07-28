В Италии разразился скандал из-за возможной причастности России к развалу коалиции

Представитель ультраправой итальянской партии "Лига" обсуждал с посольством РФ возможность выхода из правительственной коалиции и ее развал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Stampa .

По информации издания, советник лидера "Лиги" по международным отношениям Антонио Капуано провел несколько встреч с сотрудником посольства России в Италии Олегом Костюковым в конце мая.

При этом, ссылаясь на данные спецслужб Италии, La Stampa утверждает, что главной темой обсуждения Капуано и Костюкова стал развал правительственной коалиции, в которую входила "Лига". Это произошло в тот момент, когда “Лига” и "Движение пяти звезд" открыто выступили против предоставления Украине военной помощи.

Издание также утверждает, что Костюков также был одним из инициаторов поездки лидера "Лиги" Маттео Сальвини к президенту РФ Владимиру Путину для того, чтобы обсудить мир между Киевом и Москвой.

Сальвини прокомментировал слухи о встрече Костюкова с Капуано и подтвердил их.

"Международная политика независима от правительств, мы являемся гордыми союзниками свободных демократических стран Запада. Это не означает нежелания иметь хорошие отношения с Путиным… Конечно, в отличие от некоторых других воинственных стран Европы, я предпочитаю Италию, ведущую диалог и посредничество", - заявил он в эфире Radio 24.

Лидер "Лиги" назвал "фейковыми новостями" предположения, что именно Россия могла вызвать распад правительственной коалиции в Италии.

Стоит заметить, что правительственный кризис в Италии начался после выхода министра иностранных дел Луиджи Ди Майо из "Движения пяти звезд". Он принял такое решение после того, как ряд членов партии высказались против военной помощи Украине.