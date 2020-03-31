В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после карантина

Сегодня, 31 марта, власти Италии обсуждают способы возвращения страны к нормальной работе после режима карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Il Sole 24 Ore.

Как сообщается, в Италии всеобщая изоляция продлится минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля, но возобновлять работу производства начнут как можно раньше, возможно, уже в середине апреля, так как приостановка производства не может продолжаться долго.

Как отмечается, школы и другие учебные заведения, откроются позже, как и отрытие баров, ресторанов, концертных площадок, где даже после открытия, в них придется соблюдать правила социальной дистанции.

Также в научно-техническом комитете рассматривают и поэтапное возвращение к обычной жизни разных возрастных групп. Так, из карантина выйдут самые молодые и сильные, а затем люди, для которых вирус представляет более значительную угрозу.

В Италии зафиксировали более 101 тыс. заболеваний коронавирусом, из которых 11 591 умерло.

Напомним, из-за коронавируса в Италии число погибших среди врачей возросло до 63 человек.