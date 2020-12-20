В Италии обнаружили случай заражения мутированным типом коронавируса

Фото: сдача теста на коронавирус (dpsu.gov.ua)

В Италии зафиксирован случай заражения мутированным типом коронавируса. Зараженный вернулся из Великобритании.

Об этом рассказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Пациент вместе с партнером вернулся из Британии несколько дней назад, приземлившись в аэропорту Рима Фьюмичино. Сейчас он находится на самоизоляции.

В то же время, в Германии заявили, что в стране пока не обнаружили случаев заражения новым типом коронавируса.

Напомним, что в связи с распространением нового типа вируса ряд стран Европы уже запретили авиа- и прочее пассажирское сообщение с Британией. Среди них и Италия.

СМИ утверждают, что на следующей неделе весь Евросоюз остановит пассажирское сообщение с Британией, чтобы избежать распространения нового типа вируса.

С сегодняшнего дня в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте действует четвертый уровень карантина Они предусматривают запрет на въезд и выезд из регионов, отмену нескольких дней планируемого смягчения карантина, закрытие магазинов и заведений услуг не первой необходимости.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который распространяется быстрее. Он распространяется на 70% быстрее и пока неизвестно, как с ним справляется вакцина Pfizer, которой уже вакцинируют в Британии и некоторых других странах мира.