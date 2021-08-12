В Італії горять ліси. З'явились перші жертви
Фото: в Італії вирують лісові пожежі (ilgiornalelocale)
У чотирьох регіонах на півдні Італії горять ліси. В результаті загинули троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ansa.
Вогонь охопив ліси у Калабрії, Сицилії, Сардинії, Кампанії.
Влада Калабрії звернулася до уряду із проханням запровадити надзвичайний стан. Там загинули двоє літніх чоловіків, які намагалися врятувати від вогню свої будинки. Один чоловік загинув у Катанії.
До лікарень з опіками доставлені ще п’ятеро постраждалих.
Фото: в Італії вирують лісові пожежі (ogginotizie)