В Италии эвтаназию признали допустимой

Марко Каппато

Отмечается, что Каппато отвез 40-летнего в Швейцарию в феврале 2017 года, где ему помогли умереть. Он страдал тетраплегией (паралич всех четырех конечностей).

В Италии за непредумышленное убийство будут судить офицеров, причастных к гибели 260 мигрантов, которые утонули вблизи итальянского острова Лампедуза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на северо-востоке Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.