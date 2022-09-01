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В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха

Фото: В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха Вячеслава Кантора (tadviser.ru)
Автор: Артур Родивилов

Власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха, владельца компании "Акрона" Вячеслава Кантора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L’Unione Sarda.

Под арест попали, в том числе виллы, купленные у семьи бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Виллы расположены на курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одна из них ранее принадлежала матери господина Берлускони, другая - его младшему брату Паоло.

Совет Европы распорядился конфисковать активы Кантора еще в апреле, когда бизнесмен подпал под европейские санкции. После этого Вячеслав Кантор решил избавиться от контроля в "Акроне": долю в 45,1% он передал в управление трем своим топ-менеджерам.

Напомним, США получили ордер на арест Boeing стоимостью 45 млн долларов, принадлежащего российской нефтяной компании "Лукойл".

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