Italian Open-2023: Світоліна, Костюк та інші українки отримали суперниць

Основна сітка "тисячника" в Римі стартувала напередодні. Українки ж зіграють у середу, 10 травня.

Три вітчизняні тенісистки розпочнуть змагання з 1/64 фіналу. Екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна на цій стадії зустрінеться з досвідченої співвітчизницею Лесею Цуренко. Матч розпочнеться не раніше 15:00 за київським часом. Натомість переможниця кваліфікації Даяна Ястремська протистоятиме нейтральній росіянці Анні Калінскай (не раніше 16:30).

Зате дві найсильніші українки в рейтингу WTA на Italian Open вступлять у боротьбу з другого кола. Ангеліна Калініна в 1/32 фіналу зустрінеться з іншою російською тенісисткою – Анною Блінковою. Вона в першому раунді вибила Майю Шериф із Єгипту.

Суперниця ж Марти Костюк визначиться у першому колі. Господарка кортів Камілла Розателло, яка отримала вайлдкард від організаторів, намагатиметься перемогти американку Клер Лю. Вони зіграють 10 травня.

Розіграш Italian Open або Internazionali BNL d'Italia цьогоріч триватиме до 21 травня. Призовий фонд жіночих змагань становить майже 3,6 млн євро. Торік на римському ґрунті тріумфувала полька Іга Свьонтек.