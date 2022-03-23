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IТ-предприниматель Макс Поляков призвал бизнес переводить средства Днепру как гуманитарному хабу

Фото: Макс Поляков (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

IТ-предприниматель, основатель компании Firefly Aerospace Макс Поляков призвал бизнес переводить средства Днепру как гуманитарному хабу страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полякова в Facebook.

"Задача состоит в том, чтобы собрать 30 миллионов долларов за 30 дней. Поэтому призываю все крупные бизнесы и IT-компании последовать моему примеру! Я убежден, что важно помогать нашей Родине, где бы мы сейчас ни были. Продолжаем бороться вместе", - отметил Поляков.

Как известно, Днепр сейчас остается одним из главных гуманитарным хабом, куда съезжаются десятки тысяч переселенцев из горячих точек страны.

"Зная Макса уже довольно долгое время, я уверен, что он не ограничится только деньгами. Он стал на Западе послом Днепра. Человеком, который теперь не оставит в покое ни официальные власти, ни частный бизнес", - заявил в ответ мэра Днепра Борис Филатов, отметив при этом, что все те, кто годами зарабатывал свое состояние в Украине, должны проявить свою позицию и помогать пострадавшим от войны хотя бы финансово.

В то же время по словам Филатова, он также ведет переговоры с голливудскими звездами и селебритис, чтобы те так же стали в ряды послов доброй воли Днепра в мире.

Реквизиты:

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