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IT-предприниматель Игорь Фисун инвестировал в модернизацию ООО УКРКАРТ

Пресс-релизы, Среда 08 июля 2020 обновлено 10:33
IT-предприниматель Игорь Фисун инвестировал в модернизацию ООО УКРКАРТ

Украинский финтех-инвестор Игор Фисун приобрел ООО УКРКАРТ. В планах предпринимателя - модернизировать компанию, создать инновационные digital-продукты и вывести их на международный рынок. Для УКРКАРТ уже закупили современное оборудование, компания расширяет штат технических специалистов.

“На базе процессингового центра УКРКАРТ наша финтех-команда сможет создать новые решения. С этим ресурсом мы построим экосистему финансовых сервисов для банковского сектора, мерчантов, e-commerce. Мы уже разработали road-map продуктовой линейки на 2020-й год и постепенно будем выводить на рынок новые финансовые сервисы”, - прокомментировал собственник ООО УКРКАРТ Игорь Фисун.

В частности компания закупает дополнительное программное обеспечение SmartVista и разрабатывает digital-banking для клиентов. До конца года ООО Укркарт планирует расширить интеграцию с сервисами ApplePay\GooglePay и стать ТРР в UnionPay.

Ранее в СМИ сообщали, что продукты УКРКАРТ будут масштабироваться на международных рынках.

Справка:

ООО УКРКАРТ - комплексный интегратор в области построения платежных систем. Компания является старейшим в Украине независимым процессинговым центром. УКРКАРТ зарегистрирован в международных платежных системах: в качестве Third Party Processor (TPP) - в Visa и Member Service Provider (MSP) - в MasterCard, а также 3DS Service Provider - в обоих платежных системах. Компания получила статус технического эквайера НПС «ПРОСТИР» и является оператором услуг платежной инфраструктуры НБУ.



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