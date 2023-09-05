IT-гігант SAP відключить "Російські залізниці" від свого програмного забезпечення

Зазначається, що IT-гігант відключить від свого програмного забезпечення не тільки "Російські залізниці", а і всі інші російські компанії.

Єрмак заявив, що цей крок є важливим, аби "росіяни все більше занурювалися в кам‘яну добу у всьому".

Що буде далі

Російське видання "Комерсант" повідомило, що клієнти розробника вже почали передавати техпідтримку своїх систем локальним IT-компаніям.

Однією з них може стати "Лаб СП", заснована колишніми співробітниками SAP. Однак повна заміна SAP поки неможлива, вважають експерти, рішення компанії відповідають за роботу базових систем підприємств, і повноцінних аналогів немає.

Російські компанії відключать від підтримки програмного забезпечення до 31 грудня поточного року.

SAP SE

Німецька корпорація, розробник програмного забезпечення та постачальник послуг консалтингу, що виробляє корпоративне програмне забезпечення та забезпечує підтримку програм для компаній будь-якого розміру в усьому світі.

SAP є найбільшим розробником корпоративного програмного забезпечення в Європі та четвертим за величиною розробником корпоративного програмного забезпечення у світі з 2009 року. Найвідомішим продуктом компанії SAP є її програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (SAP ERP).

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

Нещодавно японський ритейлер Uniqlo відмовилася від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.

Також одна з найбільших страхових груп Європи компанія Uniqa продала свій бізнес у Росії і таким чином покинула її ринок.