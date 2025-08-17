ISW про саміт Трампа і Путіна: диктатор не змінив позицію щодо війни в Україні
Виступ російського диктатора Володимира Путіна перед пресою на Алясці чітко показав, чи змінив він свою позицію щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.
За даними ISW, Путін порушив протокол та першим узяв слово на пресконференції з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, диктатор повторив низку давніх кремлівських інформаційних наративів про війну в Україні, російську історію та відносини США і Росії.
Путін традиційно відзначив важливість "усунення корінних причин" війни в Україні, під якими мається на увазі розширення НАТО на схід та нібито дискримінація російськомовних в Україні. А також звинуватив європейські держави у спробах зірвати переговорний процес.
"На спільній пресконференції Путін не дав жодного сигналу про готовність змінити свої воєнні цілі чи йти на компроміси. Він повторив риторику, яку використовує з 2021 року, щоб виправдати російську агресію проти України, і продемонстрував, що його погляди на український суверенітет не змінилися", - підкреслили аналітики.
Ймовірно, Путін використав свій візит на Аляску, щоб знову озвучити старий кремлівський тезис про "спільне коріння" Росії та України і назвати українців "братнім народом".
Зустріч Трампа та Путіна
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 15 серпня (за київським часом ніч із 15 на 16 серпня), провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.
Після переговорів лідери провели спільну пресконференцію, однак журналістам не дозволили ставити запитання.
Трамп заявив, що угоди щодо України досягти не вдалося, втім "певний прогрес є".
