ISW про саміт Трампа і Путіна: диктатор не змінив позицію щодо війни в Україні

Неділя 17 серпня 2025 02:12
ISW про саміт Трампа і Путіна: диктатор не змінив позицію щодо війни в Україні Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Виступ російського диктатора Володимира Путіна перед пресою на Алясці чітко показав, чи змінив він свою позицію щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

За даними ISW, Путін порушив протокол та першим узяв слово на пресконференції з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, диктатор повторив низку давніх кремлівських інформаційних наративів про війну в Україні, російську історію та відносини США і Росії.

Путін традиційно відзначив важливість "усунення корінних причин" війни в Україні, під якими мається на увазі розширення НАТО на схід та нібито дискримінація російськомовних в Україні. А також звинуватив європейські держави у спробах зірвати переговорний процес.

"На спільній пресконференції Путін не дав жодного сигналу про готовність змінити свої воєнні цілі чи йти на компроміси. Він повторив риторику, яку використовує з 2021 року, щоб виправдати російську агресію проти України, і продемонстрував, що його погляди на український суверенітет не змінилися", - підкреслили аналітики.

Ймовірно, Путін використав свій візит на Аляску, щоб знову озвучити старий кремлівський тезис про "спільне коріння" Росії та України і назвати українців "братнім народом".

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 15 серпня (за київським часом ніч із 15 на 16 серпня), провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.

Після переговорів лідери провели спільну пресконференцію, однак журналістам не дозволили ставити запитання.

Трамп заявив, що угоди щодо України досягти не вдалося, втім "певний прогрес є".

В Європі вже реагують на зустріч Трампа і Путіна. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

