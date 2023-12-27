В ISW розповіли про зміну тактики росіян у Херсонській області після втрати літаків

Російські загарбники після збиття Силами оборони України на тому тижні кількох винищувачів знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області. Аби не ризикувати авіацією, інтервенти, вочевидь, вирішили підвести далекобійну артилерію ближче до берега Дніпра.

Експерти вказують на зменшення активності російської авіації після того, як українські військові 24 і 25 грудня заявили про збиття одного ворожого літака Су-34 на Маріупольському напрямку, одного Су-30СМ над Чорним морем, на додаток до трьох Су-34, які ЗСУ знищили на півдні України з 21 по 22 грудня.

26 грудня речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що на східному березі Херсонської області противник щодня проводять вдвічі менше наземних атак на позиції наших військ порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.

Вона також повідомила, що знищення кількох російських літаків послабило здатність ворога завдавати плануючих бомбових ударів, та що окупанти розгорнули великокаліберну артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) на лівому березі Херсонської області, щоб компенсувати відсутність авіаційної підтримки.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат 25 грудня повідомив, що російські війська припинили ведення активних бойових дій на Херсонському напрямку після того, як Сили оборони збили 3 російські літаки Су-34 на півдні країни.

25 грудня російський "воєнкор" заявив, що авіація РФ в Херсонській області не працює протягом останніх трьох днів через знищення російських літаків Су-34

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця 26 грудня, військові РФ не змогли відновити кількість літаків Су-34/34М до рівня перед повномасштабним вторгненням, і тепер повинні доповнити бойові дії літаків Су-34/34М старішим літакам Су-24. Експерт розповів, що ворог рідко розгортає літаки Су-34/34М на своїх базах в окупованому Криму, ймовірно, намагаючись утримати їх від зони дії ударів ЗСУ.

Аналітики Інституту вивчення війни раніше оцінювали, що російські сили, можливо, нещодавно посилили використання плануючих бомб проти українських сил на правому березі Херсонської області частково через успішне придушення бійцями ЗСУ далекобійної артилерії окупантів.

"Однак російські війська, можливо, наразі вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії річки Дніпро, ніж ризикувати знищенням більшої кількості літаків",, - йдеться у звіті.

На думку експертів ISW, потенційне розгортання російської далекобійної артилерії ближче до лінії фронту може надати ЗСУ можливість легше вражати ці види озброєння ворона, та більш вільно та безпечно діяти вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області.

Ключові висновки:

Ймовірне захоплення військами РФ Мар’їнки є обмеженим тактичним здобутком Росії, та не віщує будь-якого оперативного значного прогресу, якщо тільки окупанти не зможуть значно покращити свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед, жодних ознак чого вони не демонструють.

Проте локалізовані російські наступальні операції все ще чинять тиск на українські сили в багатьох місцях уздовж фронту на сході України, та можуть призвести до поступового тактичного просування інтервентів.

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Знищення російських літаків

Нагадаємо, 22 грудня українські військові змогли за добу знищити одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області.

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