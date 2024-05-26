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В ISW розповіли, чому Росія провалила наступ у Харківській області

Неділя 26 травня 2024 05:05
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В ISW розповіли, чому Росія провалила наступ у Харківській області Фото: росіяни не розрахували сили під час наступу на Харківську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Успіх росіян на півночі Харківської області зірвався через передчасний початок наступальних операцій та відмову російського командування задіяти максимальні резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 10 травня російським військам вдалося застати Сили оборони зненацька і досягти тактично значних успіхів у менш захищених районах Харківської області.

В ISW нагадали, що 25 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) України оголосило про початок розслідування неналежної підготовки української оборони в цьому районі та залишення окремими підрозділами ЗСУ позицій у районі селища Липки та міста Вовчанськ. За даними Бюро, це дозволило ворожим військам просунутися до другої лінії української оборони. Водночас, йдеться у звіті, обмеженість людських ресурсів не дозволила російським військам досягти більш глибокого проникнення в області.

"Російське військове командування вважало, що зосередження більших сил насторожить українські війська та позбавить їх можливості провести оперативну несподіванку. Однак рішення Росії не задіювати негайно суттєві резерви, не дозволило російським військам досягти швидких успіхів та глибшого проникнення", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни зазначили, що Сили оборони закріпилися на оборонних позиціях у цьому районі. Натомість армія РФ використала свою тактичну можливість досягти відносно швидких успіхів проти позицій, які укріпили та контролюють ЗСУ.

Наступ РФ у Харківській області

В ніч на 10 травня кілька десятків тисяч російських військових перейшли державний кордон РФ з Україною і почали активний наступ у Харківській області. За два дні загарбники окупували кілька сіл та увійшли до міста Вовчанськ.

Однак Сили оборони зупинили просування агресора, у Вовчанську точаться вуличні бої, його постійно обстрілюють із повітря керованими авіабомбами та артилерією.

24 травня Генштаб ЗСУ повідомив про зупинку ворожих військ у Харківській області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати на Харківському напрямку становлять вісім росіян до одного українця.

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