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У ISW пояснили, чому Росія затягує переговори з Україною

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 09:33
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У ISW пояснили, чому Росія затягує переговори з Україною Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі продовжують диктувати умови і терміни мирних переговорів з Україною. Таким чином Москва хоче звинуватити Київ у їхньому затягуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські офіційні особи продовжують диктувати умови та строки мирних переговорів з Україною і намагаються заплутати поточний стан переговорів. Російські офіційні особи встановлюють умови, щоб помилково звинуватити Україну в затягуванні перемовин", - йдеться у звіті.

Водночас, як вважають аналітики, Росія змушує Україну піти на поступки щодо термінів, умов і місця проведення переговорів. Вони нагадують, що глава Кремля Володимир Путін спочатку запропонував у ніч із 10 на 11 травня нібито "відновити" двосторонні мирні переговори 2022 року в Стамбулі, але пізніше відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського на особисту зустріч віч-на-віч у Стамбулі.

"Готовність України взяти участь у переговорах 15-16 травня у Стамбулі з російськими офіційними особами сама по собі була значною поступкою, оскільки проведення переговорів у Стамбулі вписувалося в розповідь Путіна про те, що поточні переговори є поновленням Стамбульських протоколів 2022 року, в яких Росія зажадала, щоб Україна фактично капітулювала перед Росією", - зазначають в ISW.

При цьому, як вважають аналітики, російські війська продовжуватимуть наступати вздовж лінії фронту доти, доки Україна не прийме умови Росії або вони більше не зможуть цього робити, і російські офіційні особи спробують використати будь-які додаткові досягнення на полі бою, щоб домогтися додаткових поступок від України і Заходу під час переговорів.

"Російські сили використовують той факт, що Україна і Росія не встановили конкретних термінів для наступних кроків у мирному процесі, щоб узагалі затримати процес і продовжити війну", - кажуть в Інституті.

Ця ж стратегія, як вважають аналітики, простежується і в тому, що російські офіційні особи, мабуть, утримують свій меморандум і можуть спробувати утримувати меморандум до зустрічі 2 червня.

"Російські офіційні особи можуть оцінити, що Україна відмовиться бути присутнім на зустрічі 2 червня, якщо Росія не надасть свій меморандум заздалегідь, як це зробила Україна, і, ймовірно, мають намір скористатися відмовою України, щоб звинуватити Україну в затягуванні мирних переговорів", - констатують у звіті.

Переговори України та Росії

16 травня в Туреччині відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та Росії. Сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни.

У той же день до Туреччини прибув президент України Володимир Зеленський, висловивши готовність до особистих переговорів із Володимиром Путіним. Проте останній проігнорував цей заклик, відмовившись від зустрічі.

Тоді ж українська та російська делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо можливого припинення вогню.

Днями Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я 2 червня у Стамбулі.

Детальніше про те, з чим Україна і Росія підходять до нових переговорів у Стамбулі і коли Дональд Трамп все ж таки наважиться запровадити санкції проти країни-агресора - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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