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ISW повідомляє про просування росіян біля Часового Яру. Що про це кажуть у ЗСУ

Часів Яр, П'ятниця 20 вересня 2024 13:57
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ISW повідомляє про просування росіян біля Часового Яру. Що про це кажуть у ЗСУ Фото: у ЗСУ прокоментували повідомлення ISW про просування росіян біля Часового Яру (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська намагаються просунутись і закріпитися біля Часового Яру. Щодо просування окупантів потрібно спиратися на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера пресслужби 26 артилерійської бригади ім.Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телемарафону.

"Будемо спиратися у першу чергу на зведення Генерального штабу, якщо брати ось такі більш-менш кардинальні просування. Будемо дивитися на вище командування, вони краще бачать обстановку, у них більше збирається інформації, яка надходить зі всіх ділянок", - сказав він.

Речник наголосив, що він не може говорить про весь відтинок фронту, а лише про окремі ділянки. При цьому Калашніков зазначив, що росіяни намагаються просунутись і закріпитися біля Часового Яру.

"Я не можу сказати з впевненістю, що росіяни десь там просунулись і закріпились. Я знаю, що вони намагаються це зробити, і знаю, що під час цих спроб вони виявляються і знищуються", - заявив Калашніков.

скриншот deepstatemap.live

Що каже ISW

У сьогоднішньому звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW йдеться, що нібито російські війська просунулися на північ від Часового Яру Донецької області. Аналітики зазначають, що просування не було дуже значним.

Як додають в ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що окупанти могли просунутися в Григорівку (на північ від Часового Яру).

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