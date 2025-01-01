В ISW підбили підсумки здобутків РФ в Україні минулого року й дали прогноз на 2025-й

Аналітики Інституту зазначили, що російське військове командування переважно віддавало пріоритет зусиллям із захоплення решти Донецької області та створення буферної зони на півночі Харківської області у 2024 році, але не змогло досягти цих цілей.

В Інституті зазначили, що за оцінками західних та українських джерел, Росія планувала до кінця 2024 року захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Однак повільне просування російських військ на початку та в середині 2024 року, змусило російське військове командування переоцінити свої плани та визначити головним наступальним завданням до кінця року захоплення Покровська.

В ISW нагадали, що російські війська за весь 2024 рік захопили чотири населені пункти середнього розміру - Авдіївку, Селидове, Вугледар і Курахове. Найбільше з них налічувало понад 31 тисячі осіб довоєнного населення. Однак у грудні успіхи росіян уповільнилися.

"Російським військам знадобиться трохи більше двох років, щоб захопити решту Донецької області з темпами просування до 2024 року. І то, це можливо, якщо припустити, що всі наступи РФ будуть обмежені Донецькою областю та що вони зможуть захопити великі міські території так само легко, як невеликі села та поля", - йдеться у звіті ISW.

Натомість, переконані в Інституті вивчення війни, для реалізації таких планів, ЗСУ ще належить зупинити російські війська від просування в їхніх пріоритетних секторах. Тому допомога Заходу залишається критично важливою для здатності України стабілізувати лінію фронту у 2025 році.