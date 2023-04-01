В ISW оцінили спроби Путіна створити коаліцію проти Заходу: Сі Цзіньпін відмовився приєднатися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни .

"Нова концепція зовнішньої політики малює Захід як антиросійську та міжнародну дестабілізуючу силу набагато більшою мірою, ніж попередня концепція 2016 року, і прямо заявляє, що США та їхні "сателіти" розв’язали гібридну війну, спрямовану на послаблення РФ", - зазначають аналітики.

У звіті вказується, що П утін намагався використати зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу.

"Пропозиція диктатора сформувати антизахідний блок під час візиту Сі до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки той відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який Путін передбачав із Заходом", - інформують в ISW.

Фахівці пояснили, що зменшення економічної потужності Росії та деградація військових зусиль в Україні дають мало стимулів для інших держав виявляти серйозний інтерес до пропозиції.