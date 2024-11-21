Удари західними ракетами і системами по РФ змінять характер війни, - ISW

Збройні сили України справді почали використовувати західні системи для ударів по військових об'єктах на території Росії. Це дозволяє українській армії більш результативно вести сучасну багатопрофільну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що серія ударів Сил оборони по території Росії 19-20 листопада свідчить про початок використання Україною наданих Заходом далекобійних систем озброєнь для створення більш складних та ефективних ударних "пакетів".

"Під час обстрілів, Збройні сили України, зокрема, використовували ударні безпілотники дальнього радіусу дії та ракети Storm Shadow, і завдали ударів по різноманітним військовим цілям у російському тилу", - йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що системи і засоби, які західні партнери надають Україні, а також власне промислове виробництво оборонних систем та інноваційні зусилля, надають країні більш широкі можливості для успішного ведення багатопрофільної широкомасштабної сучасної війни.

Зазначається, що Україна вже довела свою ефективність у використанні безпілотників, часто вітчизняного виробництва, для нанесення ударів по різноманітних військових цілях у російському тилу, включно з авіабазами, командними штабами й артилерійськими складами.

"Український арсенал уже вміщує повітряні та морські безпілотники, а також надані Заходом літаки F-16, системи HIMARS і балістичні ракети ATACMS. Хоча умови використання останніх систем досить обмежені, щоб дати максимальні переваги, які ЗСУ може отримати від їх застосування", - йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що обмеження Заходу щодо здатності України використовувати надану зброю для ударів по території Росії, обмежують можливості ЗСУ в розробці адекватних ударних "пакетів".

"Україна потребує подальшої військової допомоги Заходу, а також вітчизняних інновацій та виробництва для того, щоб продовжувати створювати і використовувати ударні комплекси для ударів по російському тилу, а також завдавати ударів на полі бою від тактичного до оперативного рівня", - констатують в Інституті вивчення війни.