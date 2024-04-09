ISW фіксує просування росіян на кількох напрямках фронту: карти боїв

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Операція №2 - Донецька область

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Богданівки (на північний захід від Бахмута).

Російські мілблогери стверджували, що окупанти просунулися на захід від Богданівки, до східної околиці Григорівки, на схід і південний схід від Часового Яру, а також на захід від Іванівського. Жодного підтвердження цій інформації ISW не знайшов.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута в районах Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки, Федорівки, Роздолівки, Веселого;

на захід від Бахмута біля Часового Яру та Іванівського;

на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Російські сили нещодавно захопили обмежені позиції на північ від Авдіївки, але українські сили контратакували та повернули деякі з цих втрачених позицій.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що російські війська спочатку просунулися до лісосмуги на схід від Новокалинового (на північ від Авдіївки) і до невеликої будівлі на південно-східній околиці населеного пункту. Російські мілблогери також повідомили, що російські війська просунулися поблизу вітрозахисної смуги на схід від Новокалинового та захопили невелику ферму на південно-східній околиці населеного пункту. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що українські сили контратакували в тій самій лісовій зоні на схід від Новокалинового.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська зараз знаходяться в межах 800 метрів від околиць Новокалинового. Вітрозахисна зона, зображена на геолокованих кадрах, знаходиться приблизно за 650 метрів від населеного пункту. Геолокаційні кадри української атаки та твердження мілблогера показують, що українські сили, ймовірно, відновили контроль над вітрозахисною смугою, трохи відкинувши російські сили на схід і далі від адміністративних кордонів Новокалинового.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Опубліковані 7 квітня геолокаційні кадри російської механізованої атаки розміром приблизно у взвод показують, що російські сили просунулися в полі на північ від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

На ділянці кордону Донецької і Запорізької областей поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) тривали обмежені позиційні бойові дії.

"Південна вісь"

Позиційні бойові дії тривали на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті