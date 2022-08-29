Истребители ВВС Британии впервые за 80 лет перебрасывают в гражданские аэропорты, - СМИ

Концепция, названная Agile Combat Employment (ACE), разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или даже восточные фланги НАТО в Европе.

По данным высокопоставленных источников издания, полномасштабное вторжение России в Украину и опасения последующей войны с участием НАТО привели к тому, что теперь программа ACE ускорена и распространена на территорию Великобритании.

Впервые с момента объявления Британией войны Германии в 1939 году Королевские ВВС разрабатывают планы по рассредоточению истребителей в разных частях страны.

Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования выдержат прямые атаки на их базы. Истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Морае, защищают северный сектор Великобритании, а истребители Coningsby в Линкольншире - южный сектор. Однако другие боевые истребители и более крупные самолеты также будут перебазироваться во время "неизбежного кризиса".

Королевские ВВС также будут обеспечивать региональные аэропорты достаточным количеством топлива и материалов, чтобы истребители могли приземляться там и проводить быстрые "оперативные развороты", прежде чем снова взлетать.

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