Истребители Бельгии перехватили российские бомбардировщики Ту-160

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Королевских ВВС Нидерландов .

"F-16 бельгийских ВВС перехватили два российских самолета после того, как они вошли в зону ответственности (Нидерландов - ред.)", - говорится в сообщении.

В каком именно районе произошел перехват российских самолетов не уточняется. В нидерландских ВВС отметили, что истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков Ту-160.