Истребители Бельгии перехватили российские бомбардировщики Ту-160
Фото: самолеты Бельгии перехватывали бомбардировщики РФ (ac.nato.int)
Истребители бельгийских военно-воздушных сил F-16 перехватили два российских бомбардировщика Ту-160. Боевые самолеты РФ вошли в зону ответственности Нидерландов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Королевских ВВС Нидерландов.
"F-16 бельгийских ВВС перехватили два российских самолета после того, как они вошли в зону ответственности (Нидерландов - ред.)", - говорится в сообщении.
В каком именно районе произошел перехват российских самолетов не уточняется. В нидерландских ВВС отметили, что истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков Ту-160.
Напомним, ранее в Минобороны Беларуси заявили о привлечении российских бомбардировщиков к контролю территории страны.