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Винищувачі Бельгії перехопили російські бомбардувальники Ту-160

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Амстердам, П'ятниця 12 листопада 2021 17:25
Винищувачі Бельгії перехопили російські бомбардувальники Ту-160 Фото: літаки Бельгії перехоплювали бомбардувальники РФ (ac.nato.int)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Винищувачі бельгійських військово-повітряних сил F-16 перехопили два російські бомбардувальники Ту-160. Бойові літаки РФ увійшли в зону відповідальності Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Королівських ВПС Нідерландів.

"F-16 бельгійських ВПС перехопили два російські літаки після того, як вони увійшли в зону відповідальності (Нідерландів - ред.)", - йдеться в повідомленні.

В якому саме районі відбулося перехоплення російських літаків не уточнюється. У Нідерландських ВПС зазначили, що винищувачі вилетіли на перехоплення двох бомбардувальників Ту-160.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Білорусі заявили про залучення російських бомбардувальників до контролю території країни.

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