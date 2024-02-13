"Істотне зменшення". До однієї з країн ЄС знизився потік українських біженців
Потік людей, які їдуть до Ірландії з України для отримання тимчасового захисту, суттєво знизився. Про це заявив міністр у справах дітей Родерік О'Горман.
В уряді пов'язують це зі скороченням виплат і очікують продовження тенденції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irish Independent.
Уряд Ірландії готується скоротити виплати для новоприбулих біженців з України та встановити нові правила проживання у державному житлі. Нову схему планують запровадити у лютому.
Зокрема, біженцям, які прибудуть до країни, виплачуватимуть 38,80 євро на тиждень, а не 220 євро, як тим, хто приїхав раніше. Також для них обмежать час безкоштовного проживання у готелях та іншому житлі від держави. Через 90 днів доведеться виїхати і орендувати житло самостійно. Тоді виплати підвищать.
Міністр О'Горман сказав, що зміни вже вплинули на кількість новоприбулих.
"Ми вже спостерігаємо значне зменшення кількості людей з України, які шукають тимчасового захисту. Кількість прибуттів зменшилася, і я думаю, що коли ми запровадимо нову систему пізніше цього місяця, ця тенденція збережеться", – зазначив урядовець.
Ірландія надала тимчасовий захист понад 100 тисячам біженців із України. Якщо в кінці 2023 року щотижня до країни прибували приблизно 500 українців, то минулого тижня – лише 143 людини.
Нагадаємо, ми писали, які країни скоротять виплати українцям у 2024 році. Ірландія планує посилити умови підтримки біженців у лютому.
Також ми розповідали, які зміни для біженців із домашніми тваринами приготували в Ірландії. Розміщення котів та собак у державному житлі більше не фінансуватимуть.
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