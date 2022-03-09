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Историки из Тель-Авивского университета видят в действиях Путина все признаки фашизма, - Ложкин

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Среда 09 марта 2022 15:40
Историки из Тель-Авивского университета видят в действиях Путина все признаки фашизма, - Ложкин Фото: историки из Тель-Авивского университета видят в действиях Владимира Путина признаки фашизма (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Ученые-историки из Центра Кантора при Университете Тель-Авива осуждают военные преступления Владимира Путина и агрессию России против Украины, видя в них все признаки фашизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврейской конфедерации Украины Бориса Ложкина в Facebook.

"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина кровь тысяч жертв, включая детей. Его политика является экзистенциальной угрозой мировой демократии, миру и безопасности", - говорится в заявлении.

Историки подчеркнули: что заявляя, что сегодняшняя Украина является нацистской, Путин еще больше сыплет соль на раны, тривиализируя память о Холокосте.

"Он полностью дискредитировал ранее взятые на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом и поставил себя в ряды печально известной группы искажающих Холокост людей. Как меньшинство во всех странах, за исключением Израиля, евреи хорошо знают, что фашистские режимы представляют собой наиболее серьезную угрозу для их существования, а демократия – наилучшая гарантия для их благополучия", - отмечается в заявлении.

"Как люди, изучающие историю, мы знаем, что бывает время для нюансов, но настает время говорить откровенно. Итак, мы очень прямолинейны и четко выступаем против военных преступлений, угнетения и угроз Путина", - подчеркнули авторы заявления.

Заявление подписали профессор Урия Шавит, глава Центра Кантора, профессор Дина Порат, председатель и основатель Центра Кантора, доктор Джованни Квер, проектный менеджер Центра Кантора, доктор Карл Йонкер, ученый и медиа-директор Центра Кантора.

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