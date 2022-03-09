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Історики з Тель-Авівського університету бачать в діях Путіна усі ознаки фашизму, - Ложкін

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Середа 09 березня 2022 15:40
Історики з Тель-Авівського університету бачать в діях Путіна усі ознаки фашизму, - Ложкін Фото: історики з Тель-Авівського університету бачать в діях Володимира Путіна ознаки фашизму (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Вчені-історики з Центру Кантора при Університеті Тель-Авіва засуджують військові злочини Володимира Путіна й агресію Росії проти України, вбачаючи в них всі ознаки фашизму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврейської конфедерації України Бориса Ложкіна у Facebook.

"Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна кров тисяч жертв, включаючи дітей. Його політика є екзистенційною загрозою світовій демократії, миру та безпеці", - йдеться у заяві.

Історики наголосили: заявляючи, що сьогоднішня Україна є нацистською, Путін ще більше сипле сіль на рани, тривіалізуючи пам'ять про Голокост.

"Він повністю дискредитував раніше взяті на себе зобов'язання по боротьбі з антисемітизмом і поставив себе до лав сумнозвісної групи людей, що спотворюють Голокост. Як меншість у всіх країнах, за винятком Ізраїлю, євреї добре знають, що фашистські режими є найбільш серйозною загрозою для їхнього існування, а демократія - найкращою гарантією для їхнього благополуччя", - зазначається в заяві.

"Як люди, що вивчають історію, ми знаємо, що буває час для нюансів, але настає також час говорити відверто. Отже, ми дуже прямолінійні та чітко виступаємо проти військових злочинів, гніту та погроз Путіна", - підкреслили автори заяви.

Заяву підписали професор Урія Шавіт, голова Центру Кантора, професор Діна Порат, голова та засновник Центру Кантора, доктор Джованні Квер, проєктний менеджер Центру Кантора, доктор Карл Йонкер, науковець і медіа-директор Центру Кантора.

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