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"Історичний шанс". Президент Литви висловився щодо рішення по Україні на саміті ЄС

Україна, Четвер 14 грудня 2023 11:08
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"Історичний шанс". Президент Литви висловився щодо рішення по Україні на саміті ЄС Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

ЄС має "історичний шанс" для того, щоб ухвалити "дуже сміливе" рішення, що стосується початку переговорів з Україною.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Історичний шанс. Ми маємо шанс - історичний шанс - прийняти дуже сміливе рішення щодо початку переговорів з Україною та Молдовою. Це в наших руках - ми можемо його використати, але ми можемо змарнувати", - сказав він, прибувши на саміт.

Науседа зазначив, що народ України та Молдови "заслуговує на позитивний результат".

Президент Литви додав, що якщо ЄС буде псувати чи зловживати принципом одноголосності, то все більше будуть запитувати, чому досі рішення приймаються на основі консенсусу.

"Тому для моєї країни, яка виграє від принципу одностайності, оскільки це невелика країна, як, наприклад, Угорщина, дуже важливо дотримуватися цього принципу. Але ми не повинні зловживати цим принципом і … використовувати його дуже правильно і дуже справедливо", - констатував він.

Саміт ЄС

14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися. Крім того, як пише Euractiv, початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року саме через позицію Угорщини.

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Литва Евросоюз Гітанас Науседа
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