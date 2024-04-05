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Історичний гранд анонсував бойкот Суперкубка Туреччини: відома причина

Фото: "Жовті канарки" свідомо знизять рівень Суперкубка Туреччини (facebook.com/Fenerbahce)
Автор: Антон Федорців

Стамбульський "Фенербахче" вирішив бойкотувати матч за Суперкубок Туреччини проти сусідів із "Галатасарая".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ajansspor.

Матч "Галатасарай" – "Фенербахче" запланований на 7 квітня. Поєдинок відбудеться в Шанлиурфі. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:30 за київським часом.

"Жовті канарки" використають статусний матч для акції протесту. "Фенербахче" готується випустити на поле всього дев'ять футболістів. Усі вони представлятимуть команду U-19 стамбульців. Більше того, троє з них відразу ж покинуть поле, чим спровокують переривання поєдинку з подальшою технічною поразкою.

Член ради директорів "Фенербахче" Ерола Білеціка також анонсував ще один демарш "жовтих канарок". Головний тренер команди Ісмаїл Картал не прийде на передматчеву прес-конференцію. За таке порушення регламенту на стамбульців чекатиме покарання.

"Фенербахче" закликав до змін у турецькому футболі кілька тижнів тому. Мотивом до різних форм протесту "жовтих канарок" стали події після виїзного поєдинку проти "Трабзонспора" в Суперлізі. Тоді стамбульці змушені були відбиватися від фанатів господарів після фінального свистка.

До слова, напередодні склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.

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Фенербахче