Історичний гранд анонсував бойкот Суперкубка Туреччини: відома причина

Матч "Галатасарай" – "Фенербахче" запланований на 7 квітня. Поєдинок відбудеться в Шанлиурфі. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:30 за київським часом.

"Жовті канарки" використають статусний матч для акції протесту. "Фенербахче" готується випустити на поле всього дев'ять футболістів. Усі вони представлятимуть команду U-19 стамбульців. Більше того, троє з них відразу ж покинуть поле, чим спровокують переривання поєдинку з подальшою технічною поразкою.

Член ради директорів "Фенербахче" Ерола Білеціка також анонсував ще один демарш "жовтих канарок". Головний тренер команди Ісмаїл Картал не прийде на передматчеву прес-конференцію. За таке порушення регламенту на стамбульців чекатиме покарання.

"Фенербахче" закликав до змін у турецькому футболі кілька тижнів тому. Мотивом до різних форм протесту "жовтих канарок" стали події після виїзного поєдинку проти "Трабзонспора" в Суперлізі. Тоді стамбульці змушені були відбиватися від фанатів господарів після фінального свистка.