ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ. ЄВРОРАДА ПІДТРИМАЛА ПОЧАТОК ПЕРЕГОВОРІВ ПРО ВСТУП З УКРАЇНОЮ

"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою", - написав Мішель.

Зазначається, що Європейська рада також надала Грузії статус кандидата в ЄС.

Також ЄС почне переговори з Боснією і Герцеговиною, щойно буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства. Мішель попросив комісію представити звіт до березня з метою ухвалення такого рішення.

"Ясний сигнал надії для їхніх народів і для нашого континенту", - додав глава Євроради.

Саміт ЄС та переговори про вступ України

Сьогодні, 14 грудня, у Брюсселі розпочався саміт Європейської ради. Одним із головних питань мають стати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати такі переговори у своїй доповіді, проте проти цього рішення виступає Будапешт.

Як заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, його країна не проти вступу України до ЄС, але питання про відкриття переговорів потрібно перенести на пів року.

Більш детально про те, що відбувається на саміті ЄС, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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