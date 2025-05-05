Історична перемога! Україна вперше виграла Чемпіонат Європи з Таеквон-До ІТФ: як це було

Збірна України здобула історичну перемогу на 39-му Чемпіонаті Європи з Таеквон-До ІТФ, який проходив з 28 квітня по 4 травня у столиці Естонії - Таллінні. У загальнокомандному заліку українці посіли перше місце серед 33 країн Європи, що стало безпрецедентним досягненням для нашої країни.

РБК-Україна розповідає, як наша збірна виграла Євро і чому це важливо.

Як Україна виграла Чемпіонат Європи з Таеквон-До ІТФ

Цьогорічний чемпіонат відбувався на арені Unibet Arena та зібрав 934 учасників з 33 країн континенту.

Українська команда не лише змогла конкурувати на рівних, а й домінувала в турнірі, продемонструвавши надзвичайну підготовку, силу духу і бойовий характер. Збірна України встановила унікальне досягнення (фото: Федерація Таеквон-До І.Т.Ф. України)

Наші спортсмени вибороли 128 медалей, з яких 52 - золоті, а також 26 срібних та 50 бронзових.

Медалі України на Євро (фото: Марія Нємикіна)

Вагомий вклад у медальний залік зробила команда SPARTA ДЮСШ-24 з Києва під керівництвом заслуженого тренера України Ігоря Чехова.

Саме ця школа стала рушієм загального успіху національної збірної, а її представники здобули 32 "золота".

15-річна Аліна Олійник завоювала три золоті нагороди у категорії 14-15 років (фото надане спортсменкою)

Ми поспілкувалися з Ігорем Валентиновичем про те, що саме забезпечило успіх збірної України, значення цієї події, мотивацію спортсменів і меседж для суспільства.

– Що, на вашу думку, стало головним чинником такого успішного виступу української команди на чемпіонаті?

– На мою думку, головним чинником такого успішного виступу української команди на Чемпіонаті Європи стала спрямована робота тренерського складу та структурована робота Федерації Таеквон-до ІТФ України.

– Як ви формуєте командний дух і мотивацію серед юних спортсменів у період, коли країна переживає великі випробування?

– Ще минулого року, коли я перебував на війні, побачив, що наша збірна приїхала на Чемпіонат Європи великим складом і тоді програла перше місце збірній Греції, у якої склад був меншим. Вже тоді я зрозумів, що так не має бути. Повернувся і одразу сказав дітям, що ми повинні цього року стати першими. Дуже приємно, коли мрії збуваються і для українського спорту це велика перемога.

– Що для вас особисто означає ця перемога? Це ще один чемпіонат - чи символ чогось більшого в історії українського спорту?

– Ще перед відʼїздом казав: хлопці та дівчата, вам нема чого боятися. Ви - люди, які кожного дня можуть не прокинутися, які переживають бомбардування, які тренуються під сиренами. Тому такий характер, як у вас, його немає нікого у Європі. Така розмова була постійно і я думаю, що вдалося достукатися до спортсменів і вони зробили свою роботу якісно.

– Які цінності Ви намагаєтесь передати своїм учням крім спортивної техніки?

– Намагаюся передати своїм спортсменам повагу, тому що коли хтось отримує травми, то радості на моєму обличчі немає. Також прошу ставитися з повагою до своїх суперників, тиснути руку до і після бою, поважати їх навіть під час бою та не говорити образливих слів.

– Який момент або виступ на цьогорічному чемпіонаті Вам запам’ятався найбільше й чому?

– Найбільше на чемпіонаті запамʼятався командний спаринг, хлопців по 16-17 років, коли Україна піднялася і єдиним гуртом заспівала пісню “Червона калина” і хлопці витримали, не здалися і виграли командний спаринг.

– Як ви вважаєте, що саме вирізняє українських спортсменів серед інших європейських команд?

– Відрізняє наших спортсменів від інших - той жах та те страхіття, які переживають вони під час війни. Я вдвічі задоволений, що вони виграли цей кубок, тому що на їхніх дитячих обличчях я хочу частіше бачити усмішку.

– Яке послання Ви б хотіли передати українському суспільству через цю перемогу?

– Насамперед хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість виїхати на такі змагання. Також хочу передати побажання українському суспільству гуртуватися навколо армії, так як це робила національна команда з таеквонд-до на змаганнях.

Тренери чемпіонів (фото: Федерація Таеквон-До І.Т.Ф. України)