Исторический твит. Основатель Twitter выставил на аукцион первую публикацию в соцсети

Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Это его твит, который был сделан 21 марта 2006 года.
Об этом свидетельствует информация на сайте онлайн-аукциона Valuables.
"Просто настраиваю свой Twitter", - говорится в его первой публикации.
В пятницу основатель Twitter предоставил всем желающим побороться за право стать полноправным обладателем этой записи. Твит был выставлен на продажу в виде виртуального актива.
Основная борьба за право купить первый твит Дорси идет между гендиректором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским бизнесменом, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном.
Основатель криптовалюты Tron к утру субботы повысил ставку до 2 млн долларов.
Напомним, недавно Twitter решил запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.
Кроме того, Twitter решил помечать сообщения с ложной информацией о вакцинах от коронавируса.