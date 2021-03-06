UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Исторический твит. Основатель Twitter выставил на аукцион первую публикацию в соцсети

Автор: Дмитрий Левицкий

Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Это его твит, который был сделан 21 марта 2006 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте онлайн-аукциона Valuables.

"Просто настраиваю свой Twitter", - говорится в его первой публикации.

В пятницу основатель Twitter предоставил всем желающим побороться за право стать полноправным обладателем этой записи. Твит был выставлен на продажу в виде виртуального актива.

Основная борьба за право купить первый твит Дорси идет между гендиректором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским бизнесменом, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном.

Основатель криптовалюты Tron к утру субботы повысил ставку до 2 млн долларов.

Напомним, недавно Twitter решил запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Кроме того, Twitter решил помечать сообщения с ложной информацией о вакцинах от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Twitterаукцион
Читайте также
Россия хочет оштрафовать Twitter на 100 тысяч долларов
Трамп навсегда остался без Twitter. Соцсеть не планирует снимать блокировку
Прогноз погоды