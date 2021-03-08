ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Исследование: в Британии волонтеров инфицировали коронавирусом

Новина українською → Британия, Понедельник 08 марта 2021 05:51
Исследование: в Британии волонтеров инфицировали коронавирусом Фото: лаборатория (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Великобритании волонтеров, которые еще не были вакцинированы от коронавируса, инфицировали в рамках научного исследования. Исследование проходит в рамках проекта Human Challenge Programme.

Об этом сообщает DW.

В МИД Британии объясняют, что исследование должно улучшить разработку вакцин против коронавируса и выявить наиболее эффективные методы лечения.

Участие примут до 90 здоровых добровольцев: отбирали лиц, для которых риск осложнений минимален.

"На начальном этапе добровольцы будут иметь контакт с незначительным количеством вируса, которое нужно для инфицирования. Цель исследования - изучить, как иммунная система реагирует на вирус, и как частицы вируса реагируют на среду", - говорится в сообщении.

В британском правительстве указывают, что это первое такое исследование коронавируса в мире.

Напомним, в мире по состоянию на воскресенье, 7 марта, сделали более 299 млн прививок от коронавируса. При этом кампания по вакцинации уже началась в 111 странах.

В то же время в Британии за последние сутки зафиксировали 5177 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за 5,5 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус вакцина от коронавируса Вакцина Великобритания
NEWS
Оккупанты на Донбассе сегодня били из запрещенных минометов: ВСУ ответили
Оккупанты на Донбассе сегодня били из запрещенных минометов: ВСУ ответили
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"